«المركزي الهندي» يرفع معدل الفائدة لأعلى نسبة منذ عامين

نيودلهي (د ب أ)

رفع البنك المركزي الهندي من معدل الفائدة لأعلى نسبة منذ عامين، في إطار الجهود الرامية للحد من التضخم وتدفقات رأس المال للخارج.

وقال البنك المركزي الهندي في بيان أمس، إن 5 من ضمن أعضاء لجنة السياسة النقدية المؤلفة من 6 أعضاء صوتوا لصالح رفع معدل إعادة الشراء بواقع 25 نقطة مئوية إلى 6.5%.

وقال محافظ البنك المركزي أورجيت باتيل: «السبب الرئيسي لتغيير سياسة معدل الفائدة هو ضمان تحقيق هدف التضخم متوسط المدى والحفاظ عليه وهو 4% على أساس دائم».

وتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم إلى 5% في العام المالي 2019-2020 وبنسبة 4.5% خلال النصف الثاني من العام المالي 2018-2019. ويشار إلى أن العام المالي في الهند يمتد من أبريل إلى مارس.

وأبقى البنك على توقعاته بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي الحالي عند 7.4%.