دبي (الاتحاد)

أبرمت «مواصلات الإمارات» ممثّلة بمركز الإمارات للنقل والتأجير، عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة للمؤسسة، عقداً مع مجموعة أغذية لتوفير 50 شاحنة ثقيلة لنقل المياه المعبئة لمدة 4 سنوات.

وقال طارق الصيداوي، مدير مركز الإمارات للنقل والتأجير، في بيان أمس، إن التنامي والتوسع الذي تشهده أنشطة المؤسسة وخدماتها ومواقعها ومنشآتها، وأسطول مركباتها، ما هو إلا تأكيد لكفاءة وجودة خدمات المؤسسة وخبرتها التي تمتد إلى أكثر من 36 عاماً في مجال النقل والمواصلات والخدمات المرتبطة، مؤكداً أن المركز حريص على تسويق واستثمار منظومة المواصلات وخدماتها التكاملية، بما يدعم قدرة المؤسسة التنافسية، ويسهم في تحقيق رؤيتها في التميز والريادة في المواصلات والخدمات المستدامة.

وأوضح الصيداوي أن المؤسسة، وبموجب العقد المبرم الذي يمتد لأربع سنوات، ستقوم بتوفير 50 شاحنة لنقل المياه المعبئة لمصلحة مجموعة أغذية، مضيفاً أن المؤسسة تمتلك أسطولاً ضخماً متنوع لخدمة متعامليها في قطاعات عدة في مجال النقل والتأجير وإدارة الأساطيل، بما يشملها نقل موظفين، نقل العمال، نقل الطلبة، خدمات التوصيل، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تضم النقل المبرد، وتأجير المركبات والشاحنات والدراجات النارية والسيارات الكهربائية، وغيرها من الخدمات.

يذكر أن مركز الإمارات للنقل والتأجير يمتلك أسطولاً يبلغ 4000 مركبة متنوعة، يقودها 2000 سائق مؤهل تلقوا برامج تدريبية متعلقة بالسلامة المرورية، والإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج المتعلقة بتطوير الخدمة، والارتقاء بمستوى العاملين على اختلاف تخصصاتهم، ويمتلك المركز قاعدة ثرية تشمل نخبة من المتعاملين الرائدين.