«تسلا» تسعى لتمويل بـ 5 مليارات دولار

واشنطن (د ب ا)

تسعى شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية للحصول على تمويل صيني من أجل بناء أول مصنع لها في بكين.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مسؤول على دراية بخطط الشركة الأميركية، القول إن «تسلا» تدرس الحصول على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار من شركائها المحليين لبناء مصنع بالقرب من شنغهاي.

وكان إلون موسك المدير التنفيذي لشركة «تسلا» قد حصل على موافقة مبدئية لبناء المصنع الشهر الماضي، بعد أيام من ارتفاع تكاليف استيراد السيارات المصنعة في أميركا عقب الإجراءات التي اتخذتها الصين، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم على بضائع صينية.

وأشارت بلومبرج إلى أن بناء مصنع لتسلا في الصين يعد أمراً مهماً عقب أن فرضت بكين رسوماً إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات الأميركية، رداً على فرض ترامب لرسوم على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار.

يذكر أن الصين تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية وثاني أكبر سوق بالنسبة لشركة «تسلا».