معرض الإضاءة في الشرق الأوسط ينطلق 17 أكتوبر في دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق الدورة المقبلة لمعرض لحلول الإنارة «الإضاءة في الشرق الأوسط» الذي تنظمه ميسي فرانكفورت في أكتوبر الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، يوم 17 أكتوبر الجاري بدبي.

ومن المتوقع أن يشهد معرض الإضاءة في الشرق الأوسط، إقبالا قياسيا في ضوء تزايد الاهتمام الدولي بمعرض تصميم وتقنية الإضاءة المعمارية الرائد في المنطقة. ويشير المحللون إلى أن منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن تكون من الأسواق الأسرع نموا لتصميم وحلول الإضاءة، ولذلك تتأهب العلامات التجارية العالمية للمشاركة في الحدث التجاري ومنصة التواصل الأبرز لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المبتكرة.

ومن المتوقع أن يشهد لايت ميدل إيست 2017، والذي يعد منصة الإطلاق المفضلة للعديد من الابتكارات الواعدة لأبرز العلامات التجارية العالمية، المزيد من أبرز حلول الإضاءة.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة للمعرض: «تعد منطقة الشرق الأوسط اليوم من بين الأسواق الأكثر إثارة لمنتجات الإضاءة المبتكرة، ولا غرابة إذن في حرص أبرز الشركات والمصممين على دعم الأعمال في المنطقة».

وأضاف: «إن المؤشرات الأولى تشير إلى أن دورة المعرض هذا العام ستشهد من المنتجات الدولية والإقليمية المثيرة لعدد من العلامات التجارية الرائدة، ما يؤكد الأولوية التي يوليها قادة السوق لهذه المنطقة».

وتشارك شركة ‏Archimet Ltd ‬من ‬روسيا ‬للمرة ‬الأول ‬في ‬المعرض ‬بمجموعة ‬من ‬فوانيس ‬الشوارع ‬الحديد ‬المصقولة ‬والأنيقة. ‬تتطلع ‬الشركة ‬التي ‬شاركت ‬في ‬مشاريع ‬إضاءة ‬حضرية ‬كبرى ‬في ‬روسيا ‬والشرق ‬الأوسط، ‬إلى ‬ترك ‬انطباع ‬إيجابي ‬لدى ‬زوار ‬المعرض ‬بعد ‬أن ‬حظيت ‬باهتمام ‬كبير ‬من ‬الزوار ‬التجاريين ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬حين ‬شاركت ‬في ‬معرض ‬الإضاءة ‬والمباني ‬في ‬فرانكفورت ‬في ‬وقت ‬سابق.