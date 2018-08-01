واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي ترتفع ٪400

بروكسل (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء في بروكسل عن حدوث ارتفاع ضخم في واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي في يوليو الماضي.

وأوضحت المفوضية أن الواردات الأوروبية من فول الصويا الأميركي خلال الأشهر الخمسة الماضية، وصلت إلى 459 ألفا و305 أطنان مقارنة بـ 93 ألفا و850 طنا في نفس الفترة من العام الماضي، محققة ارتفاعا بنسبة نحو 400%. وفي سياق متصل، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من دقيق الصويا الأميركي في نفس الفترة المشار إليها من 5373 طنا العام الماضي إلى 184 ألفا و663 طنا العام الحالي.

ويمثل هذا التفوق الأميركي في الميزان التجاري لمحصول فول الصويا على حساب الجانب الأوروبي، السبب في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع جان-كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في واشنطن الأسبوع الماضي، استعداده، لتسوية النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب المزارعون الأميركيون مؤخرا عن تخوفهم من تأثر قيمة مبيعاتهم بشدة بسبب فرض الصين رسوما جمركية إضافية على الواردات الأميركية. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيفرض جمارك إضافية على فول الصويا الأميركي في حال فرض ترامب رسوما خاصة على واردات بلاده من السيارات الأوروبية. ويرجع السبب بالدرجة الأولى في قوة إقبال المستوردين الأوروبيين على شراء الصويا الأميركي، إلى انخفاض متوسط سعره.