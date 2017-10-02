«اقتصادية أبوظبي» تناقش رفع مستوى العاملين في المنشآت الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمقر الدائرة، ورشة العمل التاسعة لهذا العام ضمن البرنامج السنوي لتوعية أصحاب المصانع في إمارة أبوظبي بمتطلبات النظام بهدف رفع مستوى أداء العاملين في المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي وضمان الالتزام بهذه المتطلبات.

وتم خلال الورشة التي حضرها أكثر من 50 شخصاً من ممثلي المنشآت الصناعية بأبوظبي تقديم عرض بشأن التحديثات التي أجريت على نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (الإصدار الثالث) تخللته معلومات عن أبرز الممارسات المهنية غير الآمنة التي تم رصدها من قبل المفتشين الفنيين التابعين لمكتب تنمية الصناعة خلال زياراتهم الدورية لعدد من المصانع.

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، إن عقد هذه الورش يأتي ضمن برنامج سنوي متكامل تم وضعه من قبل المكتب لدعم القطاع الصناعي ورفع مستوى أدائه في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك التزاماً بتنفيذ متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن تطبيق تعليمات وضوابط نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يتم من خلال تحديد وتسجيل المنشآت الصناعية لتطوير أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها وفقاً لمتطلبات نظام الإمارة، بعد اعتماد تصنيفها من قبل مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والعمل على المراجعة الفنية لهذه الأنظمة وتقديم التقارير بهذا الشأن ومن ثم اعتمادها بعد توافقها بشكل كامل مع متطلبات نظام الإمارة.