«مطارات دبي» نموذج في استمرارية الأعمال

دبي (الاتحاد)

تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، شهادة «أيزو 22301» التي حصلت عليها مطارات دبي في استمرارية الأعمال، من شركة لويدز العالمية المختصة بمنح شهادات الأيزو.

وقدم الشهادة إلى سموه بريان بكستر مدير التقييم في شركة لويدز لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا، في مكتب سموه بمطار دبي الدولي، بحضور بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة والدكتور مروان إبراهيم مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي.

ويأتي حصول مطارات دبي على هذه الشهادة، بعد نجاحها في تطبيق كل المتطلبات والمعايير الدولية إلى جانب متطلبات الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث خاصه المعيار 7000 لعام 2012 والدليل الإرشادي 7001 لعام 2015 في استمرارية الأعمال والتعامل الكفء مع مختلف الظروف الطارئة والحوادث المتوقعة وغير المتوقعة.

وأكد ماجد الجوكر أن أهمية شهادة أيزو 22301 تنبع من كونها تأكيد على جهوزية الإدارات المعنية في مطار دبي الدولي، للتعامل مع التحديات والأزمات الطارئة بكفاءة عالية وسرعة قياسية دون أن تتأثر أعمال وعمليات المطار، ومطارات دبي تعتبر نموذجا يحتذى على هذا الصعيد. وقال الجوكر «بيئة الطيران مليئة بالتحديات على مدار الساعة لذلك نحن نعمل عن قرب مع أصحاب المصلحة، للارتقاء الدائم بمستوى جهوزيتنا لتوفير أفضل الخدمات وتجارب السفر لجميع شرائح المتعاملين في الوقت الذي تمضي فيه عمليات تطوير مرافق المطار وإدخال التحسينات عليها قدما على مدار الساعة، واستمرار النمو بأعداد المسافرين وتوقع تعاملنا مع نحو 89 مليون مسافر في العام الجاري». من جانبه، أكد الدكتور مروان إبراهيم أن الحصول على شهادة الأيزو 22301 هي ثمرة للجهود الطيبة التي قامت بها كل الجهات العاملة في مطار دبي الدولي على مدار العام الجاري، لتعزيز المعايير الضامنة لاستمرار العمل في أصعب الظروف، مشيرا إلى أن تدريبات مشتركة تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة للوقوف على مدى جهوزيتها في مواجهة التحديات التشغيلية.

من جانبه، قال بريان بكستر «نثني على جهود مطارات دبي كمؤسسة رائدة في إدارة المطارات وتطبيق المعايير التي تضمن بقاء مطار دبي الدولي في موقع ريادي على مستوى العالم من حيث الإجراءات والخدمات المتميزة التي تقدمها لأصحاب المصلحة خاصة في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية».