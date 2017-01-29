  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

6.2 مليون برميل يومياً زيادة في الطلب
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تُعزى الزيادة في الطلب على النفط في قطاع مواصلات الطرق بنحو 6.2 مليون برميل يومياً من النفط خلال الفترة بين 2014 إلى 2040، إلى أن الزيادة في أسطول السيارات، تفوق الانخفاض في متوسط استهلاك الوقود مقابل كل سيارة، الناتج عن التحسينات التي جرت في كفاءة أسطول السيارات ولانتشار السيارات التي تعمل بالوقود البديل.

ومن المتوقع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفاض طلب القطاعات بنحو 6.7 مليون برميل يومياً بين 2015 إلى 2040، في الوقت الذي يتفوق فيه التراجع في متوسط استهلاك الوقود لكل سيارة، على الزيادة في أسطولي السيارات الخصوصية والتجارية.

وتتميز عمليات تحسين كفاءة أسطول السيارات بتأثير قوي، حيث من المتوقع مساهمتها في خفض طلب القطاعات بنحو 4.6 مليون برميل يومياً في 2040، في حين يشهد المزيد من الانخفاض بنحو 2.2 مليون برميل، نتيجة انضمام السيارات التي تعمل بالوقود البديل من غاز وكهرباء وخلايا وقود.

وفي الدول النامية، من المتوقع ارتفاع الطلب بنحو 12.6 مليون برميل يومياً بين 2015 إلى 2040. ويبدو أن النمو في أسطولي السيارات الخصوصية والتجارية، سيكون له تأثير عميق على طلب القطاعات. ومن المرجح، زيادة طلب القطاعات في هذه الدول بنحو 27.9 مليون برميل يومياً بحلول 2040 ليناهز 44.4 مليون. ومن المتوقع مساهمة تحسينات الكفاءة، في خفض نمو الطلب بنحو 8.4 مليون برميل يومياً وانضمام أسطول السيارات العاملة بالوقود البديل، بمزيد من الخفض بنحو 2.3 مليون برميل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا