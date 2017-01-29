6.2 مليون برميل يومياً زيادة في الطلب

أبوظبي (الاتحاد)

تُعزى الزيادة في الطلب على النفط في قطاع مواصلات الطرق بنحو 6.2 مليون برميل يومياً من النفط خلال الفترة بين 2014 إلى 2040، إلى أن الزيادة في أسطول السيارات، تفوق الانخفاض في متوسط استهلاك الوقود مقابل كل سيارة، الناتج عن التحسينات التي جرت في كفاءة أسطول السيارات ولانتشار السيارات التي تعمل بالوقود البديل.

ومن المتوقع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفاض طلب القطاعات بنحو 6.7 مليون برميل يومياً بين 2015 إلى 2040، في الوقت الذي يتفوق فيه التراجع في متوسط استهلاك الوقود لكل سيارة، على الزيادة في أسطولي السيارات الخصوصية والتجارية.

وتتميز عمليات تحسين كفاءة أسطول السيارات بتأثير قوي، حيث من المتوقع مساهمتها في خفض طلب القطاعات بنحو 4.6 مليون برميل يومياً في 2040، في حين يشهد المزيد من الانخفاض بنحو 2.2 مليون برميل، نتيجة انضمام السيارات التي تعمل بالوقود البديل من غاز وكهرباء وخلايا وقود.

وفي الدول النامية، من المتوقع ارتفاع الطلب بنحو 12.6 مليون برميل يومياً بين 2015 إلى 2040. ويبدو أن النمو في أسطولي السيارات الخصوصية والتجارية، سيكون له تأثير عميق على طلب القطاعات. ومن المرجح، زيادة طلب القطاعات في هذه الدول بنحو 27.9 مليون برميل يومياً بحلول 2040 ليناهز 44.4 مليون. ومن المتوقع مساهمة تحسينات الكفاءة، في خفض نمو الطلب بنحو 8.4 مليون برميل يومياً وانضمام أسطول السيارات العاملة بالوقود البديل، بمزيد من الخفض بنحو 2.3 مليون برميل.