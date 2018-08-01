طيران الإمارات وفلاي دبي توحدان برنامجي مكافأة الولاء

دبي (الاتحاد)

دمجت طيران الإمارات وفلاي دبي برنامجي الولاء الخاص بعملائهما تحت اسم «سكاي واردز طيران الإمارات»، ليتيح لعملاء الناقلتين إمكانية كسب الأميال عند السفر على رحلات أي منهما. ويستند قرار الجمع بين برنامجي الولاء على الشراكة القوية بين الطرفين، تشمل اتفاقية الرمز المشترك، التي تغطي وجهات عدة، ومبادرات أخرى في مجالات التجارة وتخطيط الشبكة وعمليات المطار.

وقال نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات» «وسعنا برنامج ولائنا ليشمل طيران الإمارات وفلاي دبي معاً. وستتيح هذه الخطوة الاستراتيجية مزيداً من الفوائد للأعضاء، وتمنحهم فرصة كسب وإنفاق الأميال على مزيد من الوجهات العالمية، كما توفر لهم مزايا إضافية تنفرد بها كلا الناقلتين».

وبدء البرنامج الموحد أمس، وسيحصل بموجبه، أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» على أميال «سكاي واردز» وأميال الفئة على جميع رحلات فلاي دبي. ويمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال «سكاي واردز»، أو الجمع بين النقود والأميال لحجز رحلات فلاي دبي، بالإضافة إلى دفع أية تكاليف إضافية في حال أرادوا طلب وجبات خاصة أو حجز مقاعد محددة مسبقاً.

من جهتها، قالت ناهد الخيلي، نائب الرئيس للعائدات الإضافية في فلاي دبي «نجمع من خلال هذه الخطوة بين عملائنا في إطار برنامج واحد ونكافئ ولاءهم في الوقت الذي يستفيدون فيه من شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي‏‭«‬. ويمكن لأعضاء «سكاي واردز» استخدام أداة «فلاي دبي» لاحتساب ‬الأميال ‬على ‬موقع ‬طيران ‬الإمارات ‬الشبكي، ‬والتحقق ‬من ‬عدد ‬الأميال ‬التي ‬سيحصلون ‬عليها ‬مقابل ‬رحلاتهم. ‬

وعند ‬السفر ‬على ‬رحلات ‬فلاي ‬دبي، ‬يمكن ‬لأعضاء ‬الفئات ‬الفضية ‬والذهبية ‬والبلاتينية ‬الحصول ‬على مزايا عديدة ‬بصرف ‬النظر ‬عن ‬درجة ‬سفرهم. ‬وتشمل ‬هذه ‬المزايا ‬وزن ‬أمتعة ‬إضافياً، ‬وأولوية ‬إنهاء ‬إجراءات ‬السفر ‬على ‬«كاونترات» ‬فلاي ‬دبي ‬المخصصة ‬لدرجة ‬رجال ‬الأعمال. ‬كما ‬سيحصل ‬الأعضاء ‬الجدد ‬على ‬مكافأة ‬عند ‬سفرهم ‬للمرة ‬الأولى ‬على ‬إحدى ‬رحلات ‬الناقلتين، ‬وذلك خلال 6 ‬أشهر ‬من ‬تاريخ ‬الانضمام.

وقد طور البرنامج، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الفوائد العائلية من خلال برنامج «عائلتي» ‬الجديد.