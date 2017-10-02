المؤتمر العربي للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي ينطلق غداً في الفجيرة

الفجيرة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق غدا فعاليات المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي الذي تستضيفه إمارة الفجيرة تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري وذلك بفندق نوفوتيل الفجيرة.

ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، مشاركة واسعة من أصحاب المعالي الوزراء، وعدد واسع من ممثلي الوزارات والدوائر ورؤساء غرف التجارة والصناعة الخليجية والعربية وخبراء ومسؤولين من الشركات العقارية والصناعية والمنظمات المختصة وأصحاب الأعمال.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دورهما في مجال الاستثمار وإيجاد بيئة مواتية لتبادل الأفكار والمعلومات وطرق جديدة للابتكار في قطاعي العقارات والصناعة.

ويشارك في أعمال المؤتمر 15 متحدثا رسميا يمثلون 20 دولة خليجية وعربية إلى جانب حشد من المتخصصين يتجاوز عددهم 300 خبير عربي يساهمون في إثراء فعاليات المؤتمر.

وتدور مناقشات المؤتمر حول جملة المستجدات التي تشهدها صناعة الاقتصاد الأخضر في العالم العربي من خلال ثلاثة محاور مهمة هي الأبنية الخضراء والتنمية المستدامة ومقومات التنمية العقارية والصناعية بإمارة الفجيرة والصناعة كركيزة أساسية في منظومة التحول إلى اقتصاد غير نفطي.

وأكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن انعقاد هذا المؤتمر تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» يأتي ضمن المبادرة الوطنية طويلة الأجل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في العام 2012 بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال ومركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.