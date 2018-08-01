تراجع الإيجارات في رأس الخيمة يرفع الإقبال على المناطق الحيوية

محمد صلاح (رأس الخيمة)
ساهم تراجع الايجارات في السكنية في رأس الخيمة في رفع الطلب على المناطق السكنية الحيوية، بحسب مسؤولين في مكاتب عقارية بالإمارة، أشاروا إلى أن
الإمارة رأس شهدت تراجعاً في القيمة الإيجارية للقطاع السكني والتجاري في عدد من مناطق الإمارة خاصة البعيدة عن مركز المدينة فيما سجلت المناطق الحيوية تراجعاً طفيفاً بالقيمة الإيجارية بحسب مسؤولين في مكاتب عقارية بالإمارة، حيث سجلت كثير من المناطق تراجعاً بقيمة 10%.
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وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا على الوحدات السكنية القريبة من كورنيش القواسم والنخيل ودهان وطريق الرمس وغيرها من المناطق الحيوية، حيث تتراوح الغرفة وصالة بين 20 إلى 24 ألف درهم بحسب المبنى والموقع والغرفتان وصالة من 27 إلى 30 ألف درهم وترتفع على كورنيش القواسم لتسجل نحو 35 ألف درهم.
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وأكد أحمد خطاب مسؤول بمركز رأس الخيمة التجاري أن هناك إقبالاً كبيراً تشهده منطقة كورنيش القواسم بسبب قربها من مركز المدينة والمصالح الحكومية وتوفر الإطلالة البحرية لمعظم العقارات السكنية، ما ساهم في محافظة هذه المنطقة على مستويات الإيجار السابقة فيها، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في القيمة الإيجارية بالنسبة للبيوت والفلل القديمة تراوحت بين 20 إلى 25% إلى جانب انخفاض مماثل بالنسبة للمحال التجارية خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة التجاري، أما البنايات السكنية الحديثة فهناك انخفاض لا يتعدى 10% في قيمتها الإيجارية بسبب توازن العرض والطلب عليها.