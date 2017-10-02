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«سياحة الشارقة» تفتتح مكتب المنطقة الشرقية للمعلومات السياحية بخورفكان
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مكتب المنطقة الشرقية للمعلومات السياحية في مدينة خورفكان الذي تزامن مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للسياحة الذي يُصادف 27 سبتمبر من كل عام، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، وخالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، وعدد من الشخصيات وممثلي الدوائر الحكومية بمنطقة الساحل الشرقي. وقال المدفع، إن الخطوة تأتي من منطلق سياسة الهيئة في الترويج لإمارة الشارقة بشكل عام والسياحة النوعية في منطقة الساحل الشرقي على وجه الخصوص، وما تمتلكه من عناصر سياحية جاذبة خاصة في قطاع السياحة البحرية التي عملت الهيئة على وضعها ضمن أهم مواقع الجذب السياحي، مشيراً إلى أن الإمارة حققت مكانتها كوجهة عالمية للسياحة البحرية، حيث استقطبت خلال الموسم البحري الماضي 2015- 2016 نحو 63 ألف سائح من خلال 6 خطوط بحرية، كما تعد الشارقة عضواً في «كروز أرابيا».

وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية كبرى لمنطقة الساحل الشرقي لما تتمتع به من مقومات ومزايا طبيعية واقتصادية، حيث تحرص الهيئة على تنظيم ورش العمل واللقاءات مع الشركاء بالقطاع السياحي بهدف تطوير البنى التحتية بالمنطقة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنطقة للسياح والعائلات من المنطقة والعالم.

وأضاف، أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز العلاقات مع شركاء القطاع السياحي والجهات الحكومية والخاصة في المنطقة الشرقية، بهدف التوصل معاً إلى أفضل الحلول للارتقاء بالقطاع السياحي بالمنطقة، مشيراً إلى أن المكتب التمثيلي للهيئة سيقدم الخدمات التي يقدمها مكتب الهيئة في مدينة الشارقة ليشمل المنطقة الشرقية بأكملها وليس فقط مدينة خورفكان وبذلك يساهم في تقديم المعلومات اللازمة لزوّار المنطقة.

وأكد أن المكتب سيعمل كذلك على الترويج للمشاريع السياحية في منطقة الساحل الشرقي، لأهميتها في صناعة السياحة بالإمارة خاصة في قطاع السياحة البيئية والمستدامة.

     
 

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