«اقتصادية الشارقة» تعالج 2901 شكوى خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2901 شكوى، تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري، من المتعاملين والمستثمرين.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية والبيانات التفصيلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأكد أن الدائرة حرصت على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية إلى تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء.

وقال ابن هده إن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعا من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

من جانبه، قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن شكاوى حماية المستهلك تصدرت قائمة الشكاوى التي ترد للدائرة، تليها شكاوى الغش التجاري وشكاوى وكيل الخدمات.

وأكد أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك وبنسبة 23% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط الإلكترونيات والهواتف المتحركة والتي بلغت نسبتها 11% من الشكاوى، ثم نشاط الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 10%، ثم نشاط المفروشات بنسبة 7% من إجمالي عدد الشكاوى للفترة المذكورة، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية.

وأكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم.