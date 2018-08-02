«اقتصادية الشارقة» تعالج 2901 شكوى خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)
عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2901 شكوى، تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري، من المتعاملين والمستثمرين.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية والبيانات التفصيلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
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وقال ابن هده إن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعا من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.
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وأكد أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك وبنسبة 23% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط الإلكترونيات والهواتف المتحركة والتي بلغت نسبتها 11% من الشكاوى، ثم نشاط الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 10%، ثم نشاط المفروشات بنسبة 7% من إجمالي عدد الشكاوى للفترة المذكورة، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية.
وأكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم.