«الدار» ترسي عقد تطوير «ذا بردجز» بقيمة 745 مليون درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

أرست شركة الدار العقارية العقد الرئيس لتطوير مشروع «ذا بردجز» للدخل المتوسط في جزيرة الريم، على شركة «دار الإنشاءات للمقاولات العامة»، بقيمة 745 مليون درهم.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الدار العقارية، إنه وفقاً للعقد ستقوم «دار الإنشاءات»، بإنشاء 6 أبراج تضم 1272 شقة بمساحات مختلفة، بدءاً من الاستوديوهات، وصولاً إلى الشقق المؤلفة من ثلاث غرف، وذلك بعد الانتهاء من تمهيد وترميم الطرقات، وأعمال الحفر في الموقع.

ويضم «ذا بردجز»، مجموعة واسعة من المرافق والخدمات منها صالتين مغلقتين لممارسة ألعاب الرياضة، بالإضافة إلى ساحة خارجية خاصة تضم حمامات سباحة، ومساحات خارجية لممارسة تمارين اللياقة البدنية. ومن المتوقع تسليم الشقق خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال الذيابي لـ «الاتحاد»، إن بدء الأعمال الإنشائية في «ذا بردجز» يأتي في إطار التزام الشركة بتنفيذ كافة المشاريع المعلن عنها وفقا للجدول الزمني المحدد، موضحاً أن العام الحالي سوف يشهد بدء الأعمال الإنشائية بعدد آخر من المشاريع، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية المعلن عنها مؤخراً بقيمة 3 مليارات درهم، حيث تم استثمار 1.1 مليار درهم منها في 4 مشاريع، شملت الاستحواذ على مبنى ضمان في إمارة أبوظبي، وتوسعة الجيمي مول في العين، وتطوير مدرستي المعمورة وريبتون.وذكر الذيابي، أن مشروع «ذا بردجز»، يتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، بتكلفة 1.3 مليار درهم، حيث تم طرح 3 الأبراج للبيع، تضم 636 وحدة سكنية، فيما تم إدراج المباني الثلاثة المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة، ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة.وأضاف الذيابي، أن الربع الثاني من العام الحالي شهد بيع الشركة لكامل وحدات «ذا بردجز» التي تم طرحها للبيع، بقيمة 600 مليون درهم.وخلال أبريل الماضي، طرحت شركة الدار العقارية، مشروع «ذا بردجز» في جزيرة الريم، حيث تم بيع 424 شقة سكنية ضمن أول برجين، تم طرحهم خلال معرض سيتي سكيب، لتعلن طرح البرج الثالث خلال مايو الماضي، حيث تم بيع كامل الوحدات البالغة 212 شقة خلال ساعات.