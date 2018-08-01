8.1 مليون زائر لدبي في النصف الأول من 2018

دبي (الاتحاد)

سجّلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري رقماً قياسياً جديداً في استقبال الزوّار الدوليين ليبلغ عددهم 8.1 مليون زائر، بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها العام الماضي. وأكدت إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أن هذه الأرقام تبشر باستمرار دبي في تقدّمها لتحقيق مزيد من النمو خلال النصف الثاني من 2018.

وحسب إحصاءات «دبي للسياحة» استمرت الأسواق الرئيسية في تحقيق أداء مستقر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث حافظت الهند، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة على مواقعها الثلاثة الأولى، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. ومرّة أخرى، حقّقت الهند أعلى رقم في أعداد الزوّار الدوليين، لتتجاوز حاجز المليون زائر مرّة أخرى، وبنسبة زيادة قدرها 3%.

في الوقت نفسه، حافظت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على موقعيهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب كأكبر أسواق للتدفّق السياحي، وحقّقت السعودية نمواً طفيفاً، محافظة بذلك على موقعها كأكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للزوّار.

وأنهت الصين النصف الأول من العام في المركز الرابع، واستمرت في تحقيق معدّلات نمو كبيرة وبنسبة 9% عبر 453 ألف زائر. كما حافظت روسيا على صدارة قائمة أعلى معدّلات النمو وبنسبة 74%، مقارنة مع الفترة نفسها عام 2017 بـ405 آلاف زائر، حيث تقدّمت لتحتل المركز الخامس على قائمة الأسواق العشرة المتصدّرة قائمة الزوّار إلى دبي.