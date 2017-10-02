«أدنوك» تتعاون مع جامعة «بيرجن» في الأبحاث التطبيقية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اتفاقية مع «مركز الأبحاث البترولية المتكاملة» في جامعة بيرجن بالنرويج، بهدف إجراء أبحاث تطبيقية في مجال تقنيات تحسين الإنتاج الجديدة لزيادة معدل استخلاص النفط من المكامن، والتي من شأنها الإسهام في إطالة العمر التشغيلي لحقول «أدنوك» النفطية. وبموجب الاتفاقية، سيقوم أربعة من الكوادر الإماراتية العاملة في مجموعة أدنوك من حملة شهادة الدكتوراه بإجراء الأبحاث في المركز، الذي يُعد من أبرز المؤسسات البحثية في قطاع النفط والغاز، إلى جانب نخبة من الباحثين من كل أنحاء العالم، بحسب بيان أمس.

وستقوم «أدنوك» و«مركز الأبحاث البترولية المتكاملة» بإجراء دراسة عن تطبيقات تحسين الإنتاج الجديدة لزيادة معدل استخلاص النفط من المكامن، وذلك للحد من مخاطر التقنيات المختلفة والاستعداد للتوسع في استخدام هذه الحلول في حقول النفط، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع العائد. وتقوم «أدنوك» بتطبيق بعض من هذه التقنيات والتي تعتبر مناسبة لاستخدامها للمرة الأولى، وفقاً لخصائص وظروف مكامن النفط المحلية.

يأتي إبرام الاتفاقية في إطار التوجهات الاستراتيجية لـ «أدنوك» وأهدافها بعيدة المدى لضمان الإنتاج المستدام وتعزيز الربحية، فضلاً عن تطلعها لاستخلاص ما يصل إلى 70% من النفط بنهاية العمر التشغيلي للحقل.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «يُعد تطوير وتمكين الكوادر البشرية المواطنة لمواكبة أحدث التقنيات العلمية من الركائز الأساسية لاستراتيجية ’أدنوك‘ المتكاملة للنمو الذكي، وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام ’أدنوك‘ الراسخ بدعم وتطوير الكفاءات المواطنة ليقوموا بدور حيوي في تطوير تقنيات تحقق قيمة مضافة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. كذلك، تعكس الاتفاقية تركيز ’أدنوك‘ على العمل بشكل وثيق مع نطاق واسع من الشركاء العالميين، تماشياً مع جهودها لمواجهة التحديات المستقبلية فيما يتعلق بتقنيات استخلاص النفط من المكامن».