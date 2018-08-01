150.5 مليون درهم أرباحاً نصفية لـ «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في النصف الأول من العام الحالي إلى 150.5 مليون درهم، بنمو نسبته 17.1%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2018، يعكس نمواً مميزاً خلال الربع الثاني من عام 2018، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق تقدم مضطرد نحو بلوغ أهدافنا الاستراتيجية.

وأضاف أن عملاء الشركة هم في صميم إستراتيجيتها والتزامنا دائم بتحقيق العائد لكل من عملائنا ومساهمينا إلى جانب النمو المستدام لأعمالنا». وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة، عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، بنسبة 14.7% ليصل إلى 1.81 مليار درهم، مقارنة مع 1.58 مليار درهم للفترة ذاتها عام 2017.

وارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 20.1% إلى 193.1 مليون درهم، مقارنة مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 160.8 في 2017. وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 112.3 مليون درهم، مقارنة مع 94.5 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2017.