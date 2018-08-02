122 مليون درهم أرباح «أرامكس» الربعية بنمو %26

دبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح شركة أرامكس في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26% لتصل إلى 122 مليون درهم، مقارنةً مع 97 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2017، في حين ارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 20% لتصل إلى 225.7 مليون درهم ، مقارنةً بـ188.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2018 بنسبة 7% لتصل إلى 1.23 مليار درهم ، مقارنةً مع 1.14 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2017. كما سجّلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام 2018 نمواً بنسبة 7% لتصل إلى 2.42 مليار درهم ، مقارنةً مع 2.25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي للشركة «في ضوء استمرار النمّو في أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً، تمكّنا من مواصلة الاستفادة من هذا التوجّه عبر ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة قدراتنا على صعيد خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، إضافة إلى إثراء تجربة عملائنا. كما سجّلت عملياتنا في مجال خدمات الشحن نمواً جيداً، خاصة الموجّهة لقطاع النفط والغاز التي نمت إيراداتها بنسبة تتجاوز 10% خلال الربع الثاني. وبالنظر إلى الفترة المقبلة، سنواصل العمل على تنفيذ خطة التحوّل الرقمي».

وحققت خدمات النقل السريع الدولي من أرامكس أداءً قوياً خلال الربع الثاني من 2018، حيث نمت إيراداتها بنسبة 10% إلى 528 مليون درهم، مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي. كما نمت الإيرادات في مجال خدمات النقل السريع المحلي بنسبة 6% إلى 262 مليون درهم إماراتي، مقارنةً مع الفترة نفسها عام 2017.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في مجال خدمات الشحن بنسبة 1% لتصل إلى 296 مليون درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب القوي على خدمات «أرامكس» الموجهة لقطاع النفط والغاز. ونمت إيرادات أرامكس في مجال إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بنسبة 16% لتصل إلى 73 مليون درهم إماراتي، مدعومةً بنمو أعمالها في جميع المناطق والأسواق التي تتواجد فيها الشركة، لا سيّما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا وسنغافورة.