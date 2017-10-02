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تطرح السلع الخاضعة للضريبة بالأسعار الجديدة

منافذ البيع في الدولة تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بدأت منافذ البيع الكبرى بالدولة تطبيق قانون الضريبة الانتقائية على جميع السلع الخاضعة لهذه الضريبة اعتبارا من أمس، ورفعت الأسعار بنسبة 100% على السجائر منتجات التبغ و مشروبات الطاقة كافة وبنسبة 50% على المشروبات الغازية.

ونفى مديرو كبرى المراكز التجارية بالعاصمة أبوظبي أن تكون هناك عمليات تخزين للسلع الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن البضاعة المخزنة والمستوردة للسوق المحلية مفصح عنها، وهي موثقة بفواتير ومستندات رسمية، ومعروفة وكمياتها واضحة تماماً بالنسبة لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وأنه لا يمكن من حيث المبدأ التلاعب في هذا المجال.

وأكدوا أن المراكز التجارية الكبرى أوقفت البيع بالجملة منذ شهر تقريباً على جميع تلك السلع، للحيلولة دون أن تتمكن بعض البقالات الصغيرة من تكوين مخزون مؤثر يمكن استخدامه بعد بدء تطبيق الضريبة.

واستبعدوا أن تكون البقالات الصغيرة للبيع بالمفرق قد تمكنت من تكوين أي مخزونات يمكن لها أن تؤثر على السوق، موضحين أن السوق سيعود إلى عمله و آلياته الطبيعية بالكامل خلال أيام فقط.

آلية معتمدة ... المزيد
     
 

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