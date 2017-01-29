تقنيات لتقليل استهلاك الوقود

أبوظبي (الاتحاد)

يعتمد استهلاك الوقود مقابل كل سيارة على متوسط كفاءة أسطول السيارات وعدد الأميال التي تقطعها السيارة، ونسبة مشاركة الأنواع الأخرى من السيارات التي تستخدم الوقود البديل من غاز طبيعي وكهرباء وخلايا الوقود وانتشار السيارات الهجين. ومن المتوقع، تراجع معدل استهلاك الوقود مقابل كل سيارة، نتيجة تطور تقنيات كفاءة الاستهلاك. ومن المرجح، أن تلعب عمليات تطوير كفاءة الاستهلاك في السيارات التقليدية، دوراً هاماً في تشكيل طلب النفط في قطاع مواصلات الطرق في المستقبل.

ومن ضمن الوسائل الأخرى لتقليص استهلاك الوقود في المستقبل، تقنية استرداد الحرارة واستخدام أنواع من الحديد أكثر جودة ومواد جديدة من الألمنيوم والكربون. ومن التطويرات الأخرى، تحسين تقنية حقن الوقود وزيادة سعة محطات شحن الكهرباء وتقليل وزن المحركات باستخدام مواد أخف وزناً وغيرها.

وما يزيد على 80% من السيارات الخصوصية اليوم، مزودة بمحركات تعمل بالبنزين، باستثناء أوروبا ومصر والهند وتركيا التي تشكل فيها 50% فقط، نتيجة برامج التحفيز الحكومية التي تتضمن فرض ضرائب أكثر على البنزين مقابل الديزل. ويعتمد استخدام الغاز في السيارات الخصوصية، كلياً على المبادرات الحكومية، بالمقارنة مع أنواع الوقود الأخرى المنافسة من بنزين الديزل.

وأظهرت مبيعات سيارات الديزل في غرب أوروبا، السوق الأكثر أهمية في العالم، انخفاضاً مستمراً على قلته منذ 2011، بوتيرة سنوية قدرها 1% لتحقق رقماً قياسياً قدره 55.7%.

وفي السيارات التجارية، يشكل الديزل حصة كبيرة في الشاحنات ونصف النقل والحافلات، مع توقعات باستمرار ذلك على مدى 15 إلى 25 عاماً. ويتطلب تطوير محركات هذه الفئة من السيارات وقتاً أطول بالمقارنة مع السيارات الخصوصية. وفيما يتعلق بالحافلات، غالباً ما تستخدم الديزل لأسباب اقتصادية، باستثناء بعض الدول التي تستخدم الغاز والغاز المضغوط لأهداف بيئية.

ورغم التأخير، من المنتظر أن ينجم عن زيادة حصة السيارات التي تعمل بالوقود البديل في إجمالي المبيعات، تغييراً في تركيبة أسطول السيارات. ومن المتوقع زيادة أسطول سيارات البنزين من نحو 800 مليون في 2014، إلى ما يزيد على 1.3 مليار بحلول 2040، رغم تراجع حصتها من 79% إلى 63%. وفي المقابل، يرتفع أسطول الديزل من 140 مليوناً في 2014، إلى 240 مليون سيارة بحلول 2040، بينما تنمو حصة السيارات العاملة بالغاز من 40 مليوناً إلى 67 مليون سيارة في ذات الفترة.