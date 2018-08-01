تداولات «دبي للذهب» ترتفع ٪36 الشهر الماضي

دبي(الاتحاد)

ارتفعت أحجام التداول الإجمالية في بورصة دبي للذهب والسلع الشهر الماضي بنسبة 36 % لتصل إلى 1,89 مليون عقد، بقيمة 38.49 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان صحفي أمس، بدأت البورصة النصف الثاني من العام الحالي بقوة لافتة، مسجلةً معدل اهتمام مفتوح بلغ 323,477 عقدًا في شهر يوليو، وهو ما يمثل أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة بنسبة 29 % مقارنة مع أعلى مستوياته في عام 2017، عندما بلغ 304,398 عقداً.

وكانت العقود الآجلة لذهب شنغهاي والعقود الآجلة لليوان الصيني هي فئات الأصول الأفضل أداءً خلال شهر يوليو، مسجلةً نموًا شهريًا بنسبة 71 % و 64 % على التوالي.

وجاء الطلب المتزايد على المنتجات الصينية في وقت تعززت فيه العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والصين بعد الزيارة التي قام بها مؤخراً الرئيس الصيني، شي جين بينغ.