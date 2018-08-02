«ديوا» توقع مذكرة تفاهم مع «محمد بن راشد للإسكان»

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لدعم العلاقات الاستراتيجية وتبادل المعارف والمهارات وتوحيد الطاقات والتواصل الفعال، بما يحقق الأهداف المؤسسية للجهتين، ويسهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية المتكاملة التي تشمل المساكن وأعمال البنية التحتية.

كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم أخرى بشأن تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح 10 مساكن ضمن مشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن مبادرة «شمس دبي»، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتشجيع المتعاملين أصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربط النظام الشمسي بشبكة الهيئة.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق الاستدامة في مشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية، وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والمدينة الأقل في البصمة الكربونية في العالم بحلول 2050.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«ديوا» «أطلقنا مبادرة شمس دبي الرائدة ضمن 3 مبادرات ذكية عام 2014 بهدف زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، من خلال تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني وربطها بشبكة الهيئة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة بين أوساط المتعاملين في إمارة دبي، وتشجيعهم على تبني أنماط الحياة المستدامة، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين للطاقة النظيفة، من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وقال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: إن الهدف من الاتفاقية هو السعي نحو تقوية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، إذ ستتيح المبادرة فرصة لأصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربط النظام الشمسي بشبكة الهيئة، وتشجيع المواطنين على التحول نحو هذه المنازل المستدامة وتطبيق حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.