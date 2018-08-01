مئات الدنماركيين يحتجون على حظر النقاب في الأماكن العامة

كوبنهاجن (رويترز)

تجمع مئات الدنمركيين في العاصمة كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على فرض حظر جديد على ارتداء النقاب في الأماكن العامة متهمين الحكومة بالتعدي على حق النساء في أن يرتدين ما يحلو لهن.

وفرض البرلمان الحظر في مايو لتنضم الدنمرك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عما يقول بعض الساسة إنها قيم العلمانية والديمقراطية.

وبدأ المحتجون، وكثير منهم نساء ارتدين النقاب، مسيرة من ضاحية نوريبرو بوسط العاصمة إلى مركز شرطة بيلاهوي بضواحي المدينة.

وشارك في المظاهرة مسلمات لا يرتدين النقاب بالإضافة إلى دنمركيات غير مسلمات ارتدين النقاب. ولم تشهد المظاهرة أي حوادث.

ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.

وسوف تتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنمركية (160 دولارا) لأول مخالفة إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.

وقالت الشرطة إنه لن تتم معاقبة المحتجات المنتقبات نظرا لأن القانون يعفي بعض الاستخدامات المحددة للنقاب مثل ممارسة حرية التعبير في إطار احتجاج سلمي.

وقالت وزارة العدل إن الحظر سيركز على النساء اللاتي تجبرهن عائلاتهن على ارتداء النقاب. لكن القانون واجه انتقادات بسبب الغموض في تحديد على من تقع المسؤولية.