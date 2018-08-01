النفط يتراجع بفعل مخزونات أميركا وإنتاج أوبك

لندن (رويترز)

هبطت أسعار النفط، أمس، دون 73 دولاراً للبرميل، متأثرة بتقرير أظهر أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على غير المتوقع، وكذلك بزيادة إنتاج أوبك، مما يعزز المؤشرات على وفرة الإمدادات.

وقال معهد البترول الأميركي: «إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي».

وكان محللون توقعوا انخفاضاً قدره 2.8 مليون برميل.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 72.64 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي 88 سنتاً إلى 67.88 دولار للبرميل. وهوى برنت أكثر من ستة بالمئة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي حوالي سبعة بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وانخفض النفط أيضاً بفعل وفرة أكبر للإمدادات.

وأظهر مسح لـ «رويترز» يوم الاثنين أن إنتاج أوبك زاد في يونيو بقيادة السعودية، وبلغ أعلى مستوى في 2018 في يوليو، وإن كان انخفاض إمدادات إيران التي تواجه عقوبات أميركية وإنتاج دول أخرى حدَّ من الزيادة في الإنتاج.