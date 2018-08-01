بكين: الضغوط التجارية الأميركية «لن تجدي».. والحـوار هو الحـل

بكين، واشنطن (وكالات)

قالت الصين أمس، إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الخطوات التي تعرقل التجارة، وذلك بعد تقارير إعلامية نشرت الثلاثاء عن عزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من السلع الصينية قيمتها 200 مليار دولار. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين أمس إن الضغوط الأميركية على التجارة لن تجدي نفعا، وأن بكين تؤيد دوما اللجوء للحوار في حل النزاعات التجارية.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت الثلاثاء أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض ضريبة قدرها 25% على سلع صينية مستوردة تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، وذلك في خضم مواجهة تجارية مع بكين التي يصر ترامب على اتهامها منذ أشهر بالإقدام على ممارسات «غير عادلة». وقال المصدر الأميركي إن زيادة نسبة الرسوم ستُعلن قريبا.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في 10 يوليو أنها ستسعى لفرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية كثيرة تتراوح من المنتجات الغذائية والأثاث إلى الكيماويات والحديد والألومنيوم، وستؤدي زيادة النسبة إلى 25% إلى تصعيد الخلاف بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفرضت الحكومة الأميركية في مطلع يوليو رسوما نسبتها 25% على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم مساوية على صادرات أمريكية للصين بالقيمة نفسها.