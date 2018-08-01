الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز قس أميركي

واشنطن (د ب أ)

أعلن سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب اعتقال القس الأميركي اندرو برونسون في تركيا، ووضعه في الوقت الراهن قيد الإقامة الجبرية.

وجرى احتجاز القس أندرو برونسون ، 50 عاما ، في تركيا منذ عام 2016. ويأتي هذا الإعلان بعد تهديدات بفرض عقوبات من الرئيس دونالد ترامب. وقالت ساندرز إن العقوبات سوف تشمل وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو "اللذين كان لهما أدوار قيادية في اعتقال واحتجاز القس برونسون." وأضافت ساندرز "لم نر أي دليل على أن القس برونسون ارتكب أي خطأ وإننا نعتقد أنه ضحية لاحتجاز غير عادل وظالم من جانب الحكومة التركية." واتهمت السلطات التركية برونسون بعلاقات مع جماعات إرهابية.