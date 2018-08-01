القوات الحكومية السورية تصد هجوماً لـ"داعش" على مطار عسكري في السويداء

دمشق (د ب أ)

تصدت القوات الحكومية السورية لهجوم كبير شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي على مطار تابع للقوات الحكومية السورية في محافظة السويداء جنوب سوريا، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، إن "القوات الحكومية أحبطت هجوماً شنه مسلحو تنظيم داعش فجر، اليوم الأربعاء، على مطار خلخلة 40 كيلومترا شمال مدينة السويداء، وقتلت وجرحت العشرات من مسلحي داعش، وقالت أن 13 جثة لمسلحي داعش لدى القوات الحكومية السورية".

ونفى المصدر "ما نقله تنظيم داعش حول تدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيرة في مطار خلخلة، وأقر بسقوط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية في الهجوم على المطار".

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، إن مقاتليها تمكّنوا من تدمير طائرتين حربيتين بالإضافة لست طائرات مسيّرة في مطار خلخلة خلال هجومهم الأخير على المطار.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل مقربة من تنظيم داعش أن 45 عنصراً وضابطاً من القوات الحكومية قتلوا في هجوم داعش على مطار خلخلة الحربي.