تحرير أكبر أحياء الموصل ومنع «داعش» من الانتشار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

حررت قوات الرد السريع أمس، الميثاق أكبر الأحياء السكنية جنوب شرقي الموصل، واقتحمت أحياء سومر والكرامة الصناعية والوحدة، على الجبهة نفسها، بإسناد من مقاتلات التحالف الدولي، حيث تكبد «داعش» الذي لجأ لتفخيخ أثاث وأجهزة المنازل قبل أن ينسحب منها، خسائر بشرية ومادية كبيرة، وذلك غداة انتزاع السيطرة على الحي الصناعي ومنطقة المعارض، والمجمع التجاري للمواد الاحتياطية جنوب التأميم. وفيما أعلنت مصادر أمنية ومراقبون أن التنظيم الإرهابي بات عاجزاً عن نشر مقاتليه في الساحل الأيسر بعد تدمير مقاتلات التحالف بالكامل، الجسور الخمسة على نهر دجلة الذي يقسم الموصل لشطرين، أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر رصد الطائرات «المسيرة» هروب «الدواعش» من الجهة الشرقية باتجاه النهر، مع تكثيف اصطيادهم بالمقذوفات المدفعية. كما أكدت القوات المشتركة مقتل العشرات من الإرهابيين، بينهم ما يسمى «مسؤول اللجنة الإعلامية» في التنظيم المتشدد مع اثنين من مرافقيه في اشتباكات حي الكرامة ضمن الساحل الأيسر شرق الموصل.

وقال مصدر عسكري إن قوات مكافحة الإرهاب ‬تمكنت ‬من ‬تحرير ‬أجزاء ‬كبيرة ‬من ‬مناطق ‬جنوب ‬شرق ‬الموصل‬، بينما ‬انتزعت‭ ‬قوات ‬الجيش ‬70٪ ‬من ‬مناطق ‬سومر ‬ويارمجة ‬وفلسطين. وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية سيطرت على معامل الطحين والراشي والمثلجات ‬ضمن ‬محور ‬الجنوب ‬الشرقي ‬للموصل ‬، ‬مبينا ‬انه في ‬الساعات ‬القليلة‭ ‬المقبلة ‬سيتم ‬الإعلان ‬رسمياً ‬عن ‬تحرير ‬مناطق ‬جنوب ‬شرقي ‬الموصل. كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تفجير 4 مركبات مفخخة وقتل 3 انتحاريين في محيط الحي الصناعي بالساحل الأيسر شرقي الموصل&rlm و‬قتل‭ ‬العشرات ‬من الإرهابيين. وأضاف أن القوات العراقية دخلت مرة أخرى إلى الحي الصناعي على الجانب الأيسر وتمكنت من&rlm‭ ‬قتل خلايا ‬متسللين ‬بعد ‬اشتباكات ‬شرسة ‬وهي ‬الآن ‬فرضت‭ ‬سيطرتها ‬بالكامل ‬على ‬المنطقة ‬ونشرت ‬قواتها لمحاصرة ‭ ‬الأحياء ‬القريبة ‬منه ‬والتي ‬ما ‬زالت ‬تخضع ‬لسيطرة «داعش» ‬شرقي ‬الموصل ‬للبدء‭ ‬باقتحامها.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع مقتل عدد كبير من إرهابيي «داعش» في المحور الجنوبي الشرقي لعمليات «‬قادمون ‬يا ‬نينوى‭«‬. وقال بيان للوزارة&rlm‭ ‬«قوات ‬الفرقة ‬المدرعة ‬التاسعة ‬واللواء ‬الثالث‭ ‬الفرقة ‬الأولى ‬شرطة ‬اتحادية، ‬تمكنت في ‬المحور‭ ‬الجنوب ‬الشرقي ‬، ‬من ‬قتل 20 إرهابياً ودمرت &rlm ‬دراجتين ‬ناريتين، ‬وأسقطت ‬طائرة ‬مسيرة، بينما ‬قتلت ‬كتيبة ‬الدبابات ‬40 ‬إرهابيا‭ ً‬ودمرت ‬دراجة ‬نارية‬‬.

وأفاد العقيد دريد سعيد في جهاز مكافحة الإرهاب أمس، أن طيران التحالف الدولي أعاد قصف وتدمير الجسور الخمسة على نهر دجلة في الموصل، موضحاً أنها دمرت بالكامل وخرجت عن الخدمة، لمنع استخدامها من قبل «داعش» للانتقال إلى الساحل الأيسر الذي يشهد قتالاً عنيفاً. وأضاف أن ضربات التحالف استهدفت أيضاً تجمعات «لداعش» بالقرب من ضفاف نهر دجلة وقتلت 13 إرهابياً. وبدوره، قال مصدر أمني إن 7 من مسلحي «داعش» قتلوا بقصف جوي للتحالف الدولي استهدف حي الحدباء شمالي الموصل، مبيناً أن الضربات طالت إرهابيين كانوا يطلقون الهاون على القوات الأمنية بمنطقة الكندي.