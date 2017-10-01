تأسيس أول لجنة لفض منازعات التأمين بقرارات «ملزمة»

حاتم فاروق (أبوظبي)
تعكف هيئة التأمين حالياً على تأسيس أول لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق بالدولة، بحسب ما أسفرت عنه تعديلات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمال القطاع بالسوق المحلية.
وقالت مصادر عاملة بقطاع التأمين لـ «الاتحاد»، إن قرارات اللجنة المزمع تأسيسها من 3 إلى 5 أعضاء من خبراء قطاع التأمين والقضاء ستكون «ملزمة» بعد موافقة أطراف النزاع على قراراتها مسبقاً مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة، مؤكدين أنه لن تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن أعمال التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجنة المختصة.
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وأوضحت المصادر أن تعديلات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، جاءت منسجمة مع أهداف إنشاء هيئة التأمين ودورها الرقابي، والتي تتمثل أبرزها في توفير وسائل بديلة لحل نزاعات التأمين مثل تشكيل لجنة أو لجان مختصة للبت في المنازعات الناشئة عن أعمال التأمين.
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وخلال النصف الأول من العام الجاري، نمت المنازعات التأمينية بنسبة 43% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين من حملة الوثائق، نحو 5082 شكوى، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة.
وكشفت البيانات أن شكاوى المركبات تصدرت الشكاوى المقدمة للهيئة، بعدد 4953 شكاوى، شكلت ما نسبته 82% من إجمالي شكاوى التأمين خلال النصف الأول.
ونجحت هيئة التأمين في حل نحو 95% من عدد الشكاوى المقدمة لها خلال النصف الأول من العام الجاري.