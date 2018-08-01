قتلى من قوات النظام في كمين لداعش قرب دمشق

بيروت (أ ف ب)

قتل أربعة عناصر من قوات النظام السوري، ثلاثة منهم ضباط، في منطقة تقع شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، جراء كمين تبنى تنظيم داعش الإرهابي تنفيذه.

وأفاد المرصد بـ«مقتل أربعة عناصر على الأقل من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عميد، عاملين في منطقة الضمير في القلمون الشرقي بعد استهدافهم من مسلحين».

وكان للتنظيم وجود في منطقة الضمير الواقعة على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق لسنوات عدة، قبل أن تطرده الفصائل المعارضة منها. وفي أبريل الماضي، سيطرت قوات النظام على المنطقة بعد إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين منها إلى الشمال السوري.

وفي بيان نشره على حساباته على تطبيق تلغرام، تبنى التنظيم تنفيذ العملية.