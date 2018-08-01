القوات الإيرانية تنسحب من حدود الجولان

رويترز

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مبعوث موسكو إلى سوريا قوله، اليوم الأربعاء، إن القوات الإيرانية سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومترا في هضبة الجولان.

وسيطر النظام السوري على أراض في جنوب غرب سوريا من أيدي المعارضة بدعم من حلفائه.

ونسبت الوكالة إلى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله "انسحب الإيرانيون والتشكيلات لم ليست هناك".

وقال لافرنتييف إن عسكريين إيرانيين وصفهم بأنهم مستشارون ربما يكونون وسط قوات الجيش السوري التي لا تزال أقرب إلى الحدود الإسرائيلية.

وأضاف "لكن لا توجد وحدات للعتاد والأسلحة الثقيلة يمكن أن تمثل تهديدا لإسرائيل على مسافة 85 كيلومترا من خط ترسيم الحدود".

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال الأسبوع الماضي، طالبا عدم ذكر اسمه، إن روسيا عرضت إبعاد القوات الإيرانية لمسافة مئة كيلومتر على الأقل عن خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان.

لكن إسرائيل رفضت العرض الذي طرح خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال المسؤول إن نتنياهو قال للافروف "لن نسمح للإيرانيين بإرساء وجودهم حتى ولو على بعد مئة كيلومتر من الحدود".