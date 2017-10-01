العين وبني ياس وعجمان إلى «مربع الذهب»

أسامة أحمد (دبي)

تأهل العين وبني ياس وعجمان إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بينما انحصرت البطاقة الرابعة بين الجزيرة والنصر من فرق المجموعة الثانية، حيث ينطلق الدور نصف النهائي 13 أكتوبر بعد أن تبقت جولة واحدة في الدور التمهيدي تقام يوم الجمعة المقبل.

وفجر عجمان المفاجأة الثانية في المسابقة مكرراً «السيناريو» بعد نجاحه في عبور الجزيرة بنتيجة 1/‏‏3 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة الزرقاء بنادي النصر ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي محولاً تأخره في الشوط الأول إلى فوز بـ «الثلاثة» والذي جاء شكلاً ومضموناً لصالح «فخر أبوظبي»، بينما كانت الإثارة العنوان البارز للشوط الثاني والذي حسمه «البرتقالي»، مما مثل قوة دفع كبيرة للاعبين بقيادة الشقيقين يعقوب عباس ويوسف عباس وأحمد إبراهيم لتكرار المشهد بعد التكتيكات الناجحة التي لعب بها المصري عادل سالم «عميد» المدربين والذي يعرف الفرق جيداً مما كان له المردود الإيجابي على بداية فريقه هذا الموسم الذي نجح في عبور «العميد» بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة والجزيرة حاصداً العلامة الكاملة «6 من 6» والتي أهلته لحجز مقعده عن المجموعة الثانية في المربع الذهبي محلقاً بالصدارة فيما يتنافس على وصافتها الجزيرة والنصر، حيث سيحدد لقاء الفريقين يوم الجمعة الفريق الذي سيرافق عجمان. أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبدالله مسعود وجمال يوسف والمسجل بدر حبيب. وبصالة الجزيرة حجز «الزعيم» مقعده مع الأربعة الكبار بعد فوزه على شباب الأهلي - دبي بنتيجة 1/‏‏3 ملحقاً الهزيمة الثانية بـ «شباب الأهلي» معززاً فوزه الاستهلالي الذي حققه على حتا ليحصد العلامة الكاملة، لتحدد المواجهة الساخنة بين العين وبني ياس يوم الجمعة المقبل أول و«وصيف» المجموعة الأولى في ختام مباريات الدور التمهيدي.

وبالصالة البرتقالية بنادي عجمان، حقق بني ياس فوزه الثاني على التوالي على حساب حتا بنتيجة 3 -‏‏ صفر ليصعد «السماوي» إلى الدور قبل النهائي بـ «العلامة الكاملة» أيضاً، فيما سيلعب الفريق الحتاوي في دور الترضية يوم الجمعة 13 أكتوبر. واستعاد «العميد» نغمة الفوز بعبوره الوصل بنتيجة 3 -‏‏ صفر في المباراة التي أقيمت بصالة شباب الأهلي - دبي «الشباب» سابقاً بعد مباراة كان فيها الأزرق النصراوي الأفضل، خصوصاً في الشوطين الأول والثالث، مما كان له المردود الإيجابي على محصلته لينعش آماله في الصعود والذي يلاقي الجزيرة لتحديد «وصيف» المجوعة، ويُسدل الستار على الدور التمهيدي يوم الجمعة المقبل بـ 4 مباريات شباب الأهلي - دبي مع حتا وبني ياس والعين والوصل وعجمان والجزيرة والنصر.