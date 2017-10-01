فريق أبوظبي أول المنطلقين في «تحدي ليوزهو» اليوم

خالد السعدي (ليوزهو)

حقق فريق أبوظبي لقب السرعة والزمن الأفضل ضمن تصفيات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 المقامة حالياً في مدينة ليوزهو الصينية، وذلك عن طريق زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا والذي حقق الزمن الأفضل في تصفيات السرعة بزمن وقدره 44,42 ثانية، في حين حل ثانياً السويدي إريك ستارك بزمن وقدره 44,74 ثانية، وجاء ثالثاً زورق الفيكتوري 3 بقيادة البطل الإماراتي أحمد الهاملي بزمن وقدره 44,79 ثانية، ورابعاً زورق النرويجية ميريت ستروموي بـ 45,76 ثانية، في حين جاء في المركز الخامس الفرنسي فيليب شيب ممثل الفريق الصيني بـ 45,68 ثانية، وسادساً السويدي جوناس آندرسون والذي لم يشارك في التصفية الأخيرة لعطل بالمحرك، في حين حل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز السابع، وزورق أبوظبي 7 بقيادة راشد القمزي في المركز الثامن.

وضمن فريق أبوظبي أن يكون اليوم أول المنطلقين في السباق الرئيس للجولة عبر زورقه 6 الذي يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم حالياً برصيد 38 نقطة، ويمتلك الزورق بقيادة كاريلا فرصة كبيرة لإنهاء السباق لمصلحته والبقاء في صدارة الترتيب العام للمنافسة مع نهاية الجولة.

وكانت التصفيات الأولى للسرعة قد بدأت بدخول ومشاركة الزوارق التسعة عشر كافة، حيث تأهل خلالها للتصفية الثانية اثني عشر زورقاً كان للإمارات نصيب الأسد من خلالها بتأهل زوارق أبوظبي وزورقي الفيكتوري جميعاً، وشهدت هذه التصفية انقلاب زورق الفنلندي سامي سيليو في الدقائق الأخيرة منها لكي يرفع العلم الأصفر، وليتأهل للتصفية الثالثة والختامية ستة زوارق فقط هي زوارق فيليب شيب وأحمد الهاملي وأليكس كاريلا وإريك ستارك وميريت ستروموي وجوناس آندرسون.

وتقام اليوم منافسات السباق الرئيس للجولة الرابعة، حيث ينطلق السباق في العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات في منافسة قوية وتحد يكتبه ويسطره أبناء الإمارات في هذه البطولة.