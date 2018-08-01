محكمة بريطانية تنظر تجميد أصول إيرانية لعلاقة طهران بهجمات سبتمبر

فتحت محكمة انجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.
ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الانجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".
وتنظيم القاعدة هو الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.
|
وإذا وافقت المحكمة الانجليزية على تنفيذ الحكم الأميركي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في انجلترا وويلز أو مصادرتها.
|