الأولمبياد الخاص يدخل سوق أبوظبي العالمي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تكشف اللجنة المنظمة لبطولة الألعاب العالمية، للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 عن أكبر برنامج رعاية صحي مخصص لجميع الرياضيين المتنافسين في دورة الألعاب الأولمبياد الخاص، وذلك في الساعة التاسعة صباح اليوم في سوق أبوظبي العالمي.

ويعد الحدث بمثابة الخطوة الأولى نحو استعداد الإمارة لتنفيذ برنامج «الرياضيين الأصحاء» وهو جزء أساسي من التحضيرات لاستضافة العاصمة أبوظبي لدورة الألعاب الإقليمية الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، والأولمبياد العالمي الخاص 2019.

وسيقام الحدث بحضور الدكتورة مها بركات، مدير عام دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والدكتورة ميشيل فونك، منسقة أنشطة تطوير خدمات وسياسات الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية وبيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وخلال فعاليات البرنامج سيقوم مجموعة من أشهر الأطباء العالميين من ذوي الاختصاص بتدريب نخبة من المتطوعين من الكادر الطبي في الإمارة على كيفية توفير الخدمات الصحية والتعامل مع أصحاب الهمم. وتشمل هذه التدريبات عدة اختصاصات ومنها صحة القدم، السمع، والبصر، صحة الأسنان، الصحة العقلية، التوعية الصحية، واللياقة البدنية. ومن المتوقع أن يشارك في البرنامج أكثر من 100 رياضي من الدولة.

وتستضيف أبوظبي دورة الألعاب الإقليمية من 17 إلى 22 مارس 2018، ويشارك فيها أكثر من 1200 رياضي من 33 دولة، كما تعد هذه البطولة الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص خلال عام 2019.

وبرنامج الرياضيين الصحي الذي تفتتحه الدكتورة مها بركات برنامج التدريب الصحي للرياضيين والمدربين اليوم، والمقام في سوق أبوظبي العالمي، يعتبر أحد مبادرات الأولمبياد الخاص وهو أكبر برنامج في مستوى العالم يعتني بصحة الأشخاص من ذوي الإعاقات الفكرية.

ويقدم الأطباء واختصاصيو الرعاية الصحية المتطوعون فحوصات صحية مجانية للعيون والأسنان والسمع والمعالجة الفيزيائية والأقدام لكل واحد من 7 آلاف رياضي مشارك في الألعاب.