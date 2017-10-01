ليس إخفاقاً وإنما عدم توفيق

الشارقة (الاتحاد)

أكد عمران عبدالله المدير التنفيذي لكرة الصالات أن المنتخب دفع فاتورة غياب الاستمرارية والاحتكاك، مشيراً إلى أن اللعبة بحاجة إلى دعم من أجل التحضير بصورة جيدة.

وقال: «مجلس الشارقة الرياضي لم يقصر تجاه اللعبة ولا بد أن نجد التعاون المأمول من اتحاد الكرة حتى يقطف المنتخب ثمار ذلك خلال مشاركته المقبلة، دون شك قلة المسابقات الخليجية لعبت دوراً كبيراً في نتائج منتخبنا وخصوصاً أنه أقيمت بطولتان خلال 9 سنوات حصل في الأولى على المركز الأخير، بينما أحرز المركز الثالث في النسخة التي تلتها بالبحرين».

واعتبر أن نتائج المنتخب في الدورة الآسيوية ليست إخفاقاً وإنما عدم توفيق، والمنتخب ذهب إلى عشق آباد من أجل الاحتكاك لخوض التحدي المقبل الذي يتمثل في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها تايلاند في أكتوبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث يلعب المنتخب ضمن مجموعة العراق والسعودية والبحرين.

وقال: لم نعد قبل السفر باللقب في وجود منتخبات أعرق منا ولها ثقلها ووزنها في خريطة اللعبة بالقارة الصفراء على سبيل المثال المنتخبين الأوزبكي والإيراني ثالث العالم حيث يمارس اللعبة ببعض الدول الآسيوية أكثر من مليون ونصف المليون لاعب.

وأشار إلى أن النتائج التي حصل عليها منتخبنا خلال مشاركته في هذا الحدث الآسيوي تعتبر مرضية، وخصوصاً أنها تدخل ضمن البرنامج الموضوع للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بعد فوز المنتخب على الصين والمالديف والخسارة أمام أوزبكستان الذي يضم محترفين في الدوريات الأوروبية.

وشدد عمران على أهمية استمرارية المنتخب وتوفير الدعم الذي يمكنه من خوض مباريات تجريبية في المعسكر الخارجي أمام منتخبات قوية حتى ينعكس ذلك إيجاباً على مسيرته خلال المرحلة المقبلة التي تستمد أهمية كبيرة من أجل تحقيق الطموحات المطلوبة.