ليس إخفاقاً وإنما عدم توفيق

الشارقة (الاتحاد)
أكد عمران عبدالله المدير التنفيذي لكرة الصالات أن المنتخب دفع فاتورة غياب الاستمرارية والاحتكاك، مشيراً إلى أن اللعبة بحاجة إلى دعم من أجل التحضير بصورة جيدة.
وقال: «مجلس الشارقة الرياضي لم يقصر تجاه اللعبة ولا بد أن نجد التعاون المأمول من اتحاد الكرة حتى يقطف المنتخب ثمار ذلك خلال مشاركته المقبلة، دون شك قلة المسابقات الخليجية لعبت دوراً كبيراً في نتائج منتخبنا وخصوصاً أنه أقيمت بطولتان خلال 9 سنوات حصل في الأولى على المركز الأخير، بينما أحرز المركز الثالث في النسخة التي تلتها بالبحرين».
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وقال: لم نعد قبل السفر باللقب في وجود منتخبات أعرق منا ولها ثقلها ووزنها في خريطة اللعبة بالقارة الصفراء على سبيل المثال المنتخبين الأوزبكي والإيراني ثالث العالم حيث يمارس اللعبة ببعض الدول الآسيوية أكثر من مليون ونصف المليون لاعب.
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وشدد عمران على أهمية استمرارية المنتخب وتوفير الدعم الذي يمكنه من خوض مباريات تجريبية في المعسكر الخارجي أمام منتخبات قوية حتى ينعكس ذلك إيجاباً على مسيرته خلال المرحلة المقبلة التي تستمد أهمية كبيرة من أجل تحقيق الطموحات المطلوبة.