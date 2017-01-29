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مرشد الشامسي في حواره مع «الاتحاد»:

السياحة بأبوظبي تحتاج إلى شركات خدمات لوجستية
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

حوار - بسام عبد السميع:

توقع مرشد عيسى الشامسي مدير إدارة التشريفات في فندق باب القصر، نمو قطاع السياحة في أبوظبي خلال العام الحالي بنسبة 10%، عازياً ذلك إلى افتتاح فنادق جديدة وتدشين مرافق ترفيهية متعددة وتطوير جزر سياحية جاذبة للسياح مثل ياس، والسعديات، وصير بني ياس، والمارية، إضافة إلى تكثيف البرامج الترويجية التي تنفذها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومشاركتها في الكثير من المعارض والفعاليات الدولية وتنظيم الجولات التعريفية المختلفة.

وطالب الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، «بضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة»، مشيراً إلى أن القطاع بحاجة إلى شركات وطنية مختصة في تقديم الخدمات الفندقية اللوجستية ويتم تصنيع منتجاتها في الإمارات.

وتابع الشامسي: «أرغب في إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع الفندقي، وتعزيز معرفة السياح بالثقافة المحلية عبر توفير برنامج لزوار فندق باب القصر إلى فلل المواطنين لاستضافة الزائرين والسائحين فقط، لإظهار الضيافة العربية الأصيلة في تجربة جديدة تسهم في اطلاع السياح على المجتمع الإماراتي بصورة مباشرة ودقيقة».

وأرجع الشامسي، مواصلة قطاع السياحة نموه القوي خلال السنوات المقبلة، وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية، نتيجة للدعم الحكومي القوي، والمناخ السياسي المستقر، والاستثمارات الداخلية والخارجية الضخمة.

وأشار إلى أن توجه العديد من سلاسل الفنادق المحلية والدولية الكبرى، لبناء منشآت فندقية للسوق المتوسطة، تلائم جميع الميزانيات، وسعياً لتشجيع العائلات والمسافرين الشباب على زيارة الدولة، ما يسهم في تحقيق المزيد من النمو للقطاع. ... المزيد
     
 

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