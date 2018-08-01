جيش النظام السوري يبدأ عملية عسكرية في حماة

أ ف ب

بدأت قوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، عمليات عسكرية في محافظة حماة وسط سوريا لاستعادة مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ عدة سنوات.

وقال قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام :"بدأت القوات الحكومية السورية قصفا صاروخيا ومدفعيا تمهيديا على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي وسط تحليق مكثف للطيران الحربي".

وأكد أن "القوات الحكومية السورية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لريف حماة الشمالي الشرقي وصولا إلى مدينة خان شيخون".

وقال مصدر في الجيش السوري الحر :"استهدف فوج المدفعية والصواريخ (التابع للمسلحين) حاجز زلين بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات ردا على استهداف المدنيين في ريف حماة الشمالي من قبل القوات الحكومية، كما قصفت القوات الحكومية قرية الصياد بالمدفعية مخلفة قتلى وجرحى ودمار في ممتلكات المدنيين".

وكانت فصائل المعارضة أعلنت قبل أيام تشكيل جيش جديد ضم مختلف فصائل المعارضة في محافظات حلب وإدلب وحماة، بهدف مواجهة القوات الحكومية.