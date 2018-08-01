مقتل 5 من داعش بضربة جوية في العراق

د ب أ

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية جنوب مدينة كركوك العراقية.

وقال المصدر إن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت موقعا يتجمع فيه عناصر داعش بمنطقه الشاي (45 كلم جنوب كركوك) ما أدى إلى مقتل خمسة إرهابيين".

وتشهد مناطق غربي وجنوبي محافظة كركوك عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، ينفذها عناصر تنظيم داعش المتشدد، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على التنظيم داعش عسكريا في بلاده.

ورغم أنه خسر المدن الكبرى التي كان يسيطر عليها، فإن فلول التنظيم المتطرف ما تزال تتحصن في بعض المناطق الصحراوية النائية على الحدود بين العراق وسوريا.

وينطلق عناصر التنظيم الإرهابي من تلك التخوم لتنفيذ هجمات ضد المدنيين وقوات الأمن.