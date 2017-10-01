كأس اتحاد الطاولة أول ألقاب «الكيان الجديد»

معتصم عبدالله (دبي)

دون فريق كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي ـ دبي أول إنجازات الكيان الجديد بعد الدمج، بتتويجه بلقب «كأس الاتحاد لكرة الطاولة» على حساب منافسه الشارقة بالفوز 3-2 في النهائي أمس الأول على صالة نادي النصر بدبي، في باكورة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2017- 2018 لاتحاد اللعبة، والتي تحمل منذ نسخة موسم 1996- 1997، اسم المغفور له الشيخ محمد بن خالد القاسمي والذي تولى رئاسة اتحاد الطاولة خلال الفترة من عام 1992 وحتى 1996.

وترجم اللقب الأول المشوار الناجح لشباب الأهلي - دبي في المنافسة، والذي استهله بقوة بأقصائه دبا الحصن في الدور الأول، والتفوق على النصر «عميد بطولات كرة الطاولة» في نصف النهائي 3-2، في المقابل تخطى الشارقة الذي استفاد من استمرار نشاط اللعبة في نادي الشعب سابقاً منافسه الوصل في نصف النهائي بالفوز 3-1، ليلتقي «ناديي الدمج» في النهائي الأول.

وحفلت مواجهة نهائي كأس الاتحاد بالإثارة والندية بين الفريقين، بعدما حسم صلاح الدين عبد الحميد لاعب شباب الأهلي- دبي، المباراة الأولى بالفوز على خليفة مراد علي لاعب الشارقة، بثلاثة أشواط نظيفة 11-8 و11-7 و11-4، وتعادل للشارقة محمد محمود عبد الكريم، بالفوز في المباراة الثانية، على بدر خميس لاعب شباب الأهلي ـ دبي بثلاثة أشواط 11-2 و11-5 و11-2.

وشهدت مواجهة «فردي الرجال» تفوق شباب الأهلي بفوز لاعبه فيصل أحمد عباس، بفردي الرجال على عبد الرحمن مراد، بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 11-8 و11-4 و11-3، وتعادل للشارقة سيف محمود، بالفوز على يوسف جمعة إسماعيل لاعب شباب الأهلي - دبي، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بنتائج 11-8 و11-8 و10-12 و11-4، وحسمت مواجهة الزوجي المنافسة في اللقب بتغلب ثنائي شباب الأهلي دبي عبد الله البلوشي وفيصل عباس على ثنائي الشارقة محمد مراد ومحمد محمود، بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 11-3 و11-4 و11-7، ليتوج شباب الأهلي دبي باللقب.