استسلام قائد من داعش ومقاتليه للقوات الأفغانية

استسلم زعيم بارز من جماعة "خرسان" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي للقوات الأفغانية، مع 152 من مقاتليه، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وقال فيلق "شاهين رقم 209"، التابع للجيش الأفغاني في الشمال، إن الزعيم الداعشي ومقاتليه استسلموا في إقليم جوزجان.
وذكر بيان من الفيلق أن المتشددين استسلموا إلى القوات الأفغانية، الليلة الماضية.
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ولم تعلق الجماعات الإرهابية ومن بينها "داعش" على التقرير حتى الآن.
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وينشط الموالون لطالبان وداعش في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما ينفذون عمليات إرهابية.
يأتي ذلك بعد اشتباكات متفرقة بين مسلحي طالبان وداعش في بعض الأجزاء من الاقليم.