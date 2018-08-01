استسلام قائد من داعش ومقاتليه للقوات الأفغانية

د ب أ

استسلم زعيم بارز من جماعة "خرسان" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي للقوات الأفغانية، مع 152 من مقاتليه، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فيلق "شاهين رقم 209"، التابع للجيش الأفغاني في الشمال، إن الزعيم الداعشي ومقاتليه استسلموا في إقليم جوزجان.

وذكر بيان من الفيلق أن المتشددين استسلموا إلى القوات الأفغانية، الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن مولاوي حبيب الرحمن ومسلحيه، سلموا أيضا أسلحتهم وبعضا من المعدات العسكرية الأخرى إلى القوات الأفغانية.

ولم تعلق الجماعات الإرهابية ومن بينها "داعش" على التقرير حتى الآن.

وإقليم جوزجان، من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شمال أفغانستان، لكن الوضع الأمني فيه تدهور، خلال الأعوام الأخيرة.

وينشط الموالون لطالبان وداعش في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما ينفذون عمليات إرهابية.

يأتي ذلك بعد اشتباكات متفرقة بين مسلحي طالبان وداعش في بعض الأجزاء من الاقليم.