«طواف دبي» صورة حية عن جمال الإمارات

دبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة العليا المنظمة لـ«طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية» الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة فبراير المقبل، وترأس الاجتماع الدوري الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بحضور حريز المر بن حريز النائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف، أسامة الشعفار النائب الثاني لرئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، العقيد جمعة بن سويدان، علي المطوع، محمد محراب مساعد مدير الطواف، أحمد الحوري، حمدة العبّار، حصة الكوس، أنس الفواعير مقرر اللجنة المنظمة، عبدالله جاسم من هيئة الطرق والمواصلات، كرستينا باربو وسامي عبد الإمام أعضاء اللجان العاملة، وفريق عمل شركة آر سي إس التي تتولى بعض الجوانب التنظيمية للطواف.

وتم في الاجتماع استعراض مسارات المراحل الخمس للطواف التي ستواصل المرور في عدد من مدن الدولة للنسخة الثالثة على التوالي بما يساهم في نقل صورة حيّة للعالم عن جمال الإمارات وحسن تخطيط مدنها والمشاريع السياحية والحضارية التي تضمها، وكذلك التنوع الجغرافي الذي تضمه، كما يمنح الدراجين من الفرق العالمية المشاركة تحديات جديدة على مستوى المناطق الجبلية والوديان والشوارع المختلفة التي تمر بمناطق عديدة ولمسافات مختلفة تساهم في زيادة حدة التنافس ورفع المستوى الفني لمختلف المراحل.

وقال حارب: «دعم القيادة مصدر فخر لنا في اللجنة المنظمة، كما يضيف لنا مسؤوليات أكبر بالعمل دائماً على التنظيم الأمثل للطواف والحرص على نقل صورة الوطن بمختلف مناطقه إلى العالم من خلال عدسات التلفزيون التي تنقل الحدث إلى مختلف القارات ويشاهده مئات الملايين من المشاهدين».

كما تم في الاجتماع استعراض مناطق الانطلاق والنهاية لكل مرحلة والتجهيزات في كلتا المنطقتين، وكذلك استعراض المكان الجديد لقرية الطواف التي سيتم تشييدها في نادي سكاي دايف دبي بمنطقة الصفوح، والفقرات التي سيتم تنظيمها في القرية بما يساهم في تعزيز الحضور الجماهيري واللقاء مع الدراجين وقضاء وقت مفيد وممتع في القرية بعد انطلاقة موكب الطواف.