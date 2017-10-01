330 متسابقاً في «دراجات ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق سباق «ياس» المجتمعي للدراجات الهوائية تفاعلاً مميزاً وسط مشاركة 330 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فئاته المعتمدة، وأقيم السباق بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي أمس الأول ضمن أجندة فعالياته الرياضية المجتمعية الرامية لجعل الرياضة نمط الحياة الصحية والمثالية لكل أفراد المجتمع.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز البريطاني سيبستيان أندرسون بلقب سباق الصغار «8-12 سنة» لمسافة 4 كم، فيما فازت البريطانية أليزيا لوفيل فئة السيدات، وفي سباق الـ15 كم «12- 14 سنة فاز عبد العزيز الحمادي بالمركز الأول، وعن الإناث فازت جنوب الأفريقية جانا سترايدوم، وفي الفئة المفتوحة لفئة الذكور لمسافة 31 كم، فاز سلطان الجهوري بالمركز الأول، وفي فئة الإناث فازت البريطانية جيما بروان، وفي فئة المحترفين النخبة لمسافة 52 كم، فاز البريطاني كولوم أندرسون باللقب وعلى صعيد فئة المواطنين فاز راشد البلوشي، في حين فاز بلقب سباق الفئة المفتوحة للكبار 31 كم التشيلي أرتوري ليدا، وعن فئة المواطنين فاز محمد المزروعي، وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 26 كم، فازت الأيرلندية روسين توماس، وفي فئة المحترفات الأساتذة لمسافة 41 كم فازت البريطانية أليسون كاراج، فيما فاز بلقب فئة المحترفين الأساتذة لمسافة 52 كم، البلجيكي بارت فان دين.

وفي ختام السباق، قام خالد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بالمجلس ممثل مجلس أبوظبي الرياضي بتتويج الفائزين وتقليدهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، وتقدم أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة لعموم الفائزين، مبيناً أن المجلس حريص على دعم كل فئات المجتمع بالمسابقات والفعاليات الرياضية المتنوعة بأهداف جعل الرياضة وسيلة مثالية لتحسين نمط الحياة اليومية لعموم فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المجلس فتح باب التسجيل مبكراً للمشاركة بمختلف السباقات المجتمعية المعتمدة من خلال موقع المجلس الذي يتضمن أجندة الفعاليات والسباقات المجتمعية سواء الدراجات الهوائية والجري والسباحة والترايثلون.