منتخبنا يحرز كأس تحدي لونجين في بطولة الأمم لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا بكأس تحدي لونجين 2017 في أول ظهور له في كأس الأمم لقفز الحواجز بنادي ريال بولو في برشلونة وتألف الفريق من عبدالله حميد المهيري ومحمد غانم الهاجري وعبد الله محمد المري والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي ومحمد عبدالله الكميتي ونجح الفريق في إحراز أول كأس دولي، متقدمين على العديد من الفرق المشاركة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا وايرلندا وإيطاليا وإسبانيا.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية عن بالغ سعادته بالفوز، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأكد أن الإنجاز ثمرة الاهتمام المباشر والسعي الدؤوب من قيادتنا الحكيمة لدعم رياضة الفروسية في البلاد، خاصة الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وشكر الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات لدعمها لرياضة الفروسية ولفريق فرسان الإمارات، كما أكد الريسي أن هذا الموسم سيكون مختلفاً ومتكاملاً، وأعلن أن اتحاد الفروسية سيبذل جهوده كافة ليسهم في نشر ثقافة الفروسية.

وعبر الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام للاتحاد عن فخره بأداء الفريق وأول فوز دولي له في كأس التحدي ببطولة الأمم، كما أعرب عن امتنانه للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لدعم الفرسان ورياضة قفز الحواجز.

وأعربت مريم محمد سعيد حارب عضوة مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة القفز والفروسية عن سعادتها بالإنجاز، وقالت: «نحن مبهورون بالأداء الرائع في أكبر حدث قفز حواجز للفريق في العالم، هذا الفوز هو فخر كبير للدولة والانتصار ثمرة جهد كبير وتدريبات مكثفة، بالإضافة إلى الرعاية الكريمة والدعم الدائم من إدارة إسطبلات الشراع التي حرصت على تأمين أفضل تدريب لفريق خلال الصيف الماضي».

وقال محمد الهاجري: «عملنا بجد خلال العام الماضي تحضيراً لهذا الحدث. لقد كان هذا أفضل عرض لنا». كما قدم شكره إلى رعاة الفريق وأهدى الإنجاز إلى إسطبلات الشراع وجميع الرعاة لدعمهم الكبير.

وأعرب الفارس عبدالله محمد المري عن سعادته بهذه النتيجة وبفخره رفع علم الإمارات عالياً مع باقي الفرسان في هذا الحدث الكبير. وشكر الفارس المري قائد الفريق ومدربه كارل شنايدر الذي قدم لجميع الفريق الدعم اللازم خلال المباراة وقام بتنسيق جولته الرائعة.