ديكو: رونالدو قادر على قيادة البرتغال للفوز بـ «المونديال»

مراد المصري (دبي)

رشح البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة وتشيلسي وبورتو سابقاً، مواطنه كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلدهما لحصد لقب كأس العالم في روسيا العام المقبل، وذلك في حال كان في قمة المستوى الذي يقدمه حالياً في الملاعب الكروية.

وقال ديكو الذي يوجد في دبي حالياً لخوض منافسات بطولة كرة الصالات العالمية: المنتخب البرتغالي مرشح للفوز بلقب كأس العالم، ربما ليس المرشح الأوفر حظاً لكنه من بينهم، المنتخب حالياً يمتلك جيلاً مميزاً، ومع وجود أفضل لاعب في تاريخ اللعبة كريستيانو رونالدو، فإن ذلك يمنحنا ميزة إضافية، حينما يكون رونالدو في قمة مستواه لا يمكن إيقافنا، الفوز بلقب بطولة أمم أوروبا منحنا ثقة كبيرة، وجعل المنتخب أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

ورفض ديكو منح برشلونة الأفضلية في السباق نحو لقب الدوري الإسباني، وقال: قضيت أياماً جميلة للغاية هناك وحققت معهم ألقاباً، وفيما نجح الفريق في التقدم بفارق جيد عن ريال مدريد، لكن بعد عدد محدود من الجولات لا يمكن الحكم نهائياً على الأمور، التنافس على اللقب ما زال مفتوحاً، وسيستمر حتى شهر أبريل المقبل على أقل تقدير قبل أن تبدأ ملامح البطل بالظهور. وكشف ديكو عن مواجهته صعوبات في خوض مباريات كرة الصالات، وقال: في هذا العمر من الصعب مجاراة لاعبين أصغر منك سناً وأكثر سرعة، فارق اللياقة كان واضحاً، وحاولت أن أمنح هؤلاء اللاعبين النصائح وأساعدهم على قيادة الهجمات.

وتابع: «أعتقد أنني أنتمي إلى نوع مميز من لاعبي الوسط، أمثال تشافي، وإنييستا، وسكولز، ومودريتش، فنحن لاعبون لا نمتلك قوة جسدية، بالتالي نحتاج إلى مهارة وسرعة بديهة في التصرف بالكرة وتمريرها، وهو ما جعلني أقدم أفضل مستوياتي في الملاعب وأنجح بمجاراة عمالقة خط الوسط، وهو ما أحاول الاستفادة منه حالياً خلال خوض منافسات كرة الصالات الممتعة».

وختم اللاعب موضحاً سعادته بالوجود في دبي حيث يأتي لزيارتها كلما سنحت الفرصة، ويصطحب معه عائلته حيث نجد هنا تنوعاً حضارياً وثقافياً مميزاً من نوعه على مستوى العالم.