«السفير» يوفر 200 فرصة عمل للمواطنين بقطاع السياحة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «ميرال، بالتعاون مع الشركة التابعة لها «فرح إكسبيرينسز»، برنامج «السفير»، لتأهيل مواطنين، لشغل مواقع وظيفية في قطاع السفر والسياحة. وتسعى ميرال إلى توفير 1000 فرصة عمل جديدة بقطاع السياحة بحلول 2018، بالتزامن مع افتتاح المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، بينها 200 وظيفة للمواطنين.

وجاء تطوير البرنامج المبتكر، الذي لا يزال في مرحلته التجريبية، بهدف تلبية الطلب لتطوير مهارات إماراتية جديدة، من خلال استهداف المواهب المحلية. وقد استقطب البرنامج في اليوم الأول من انطلاقته 40 متدرباً، في الوقت الذي تؤكد فيه «ميرال» التزامها بضم 160 إماراتياً إلى البرنامج خلال فترة الـ 12 شهراً القادمة.

يمتد البرنامج على مدار 3 أشهر يحصل خلالها المنتسبون على رواتب شهرية، ويوفر لهم تدريباً لمدة 6 أسابيع في«عالم فيراري أبوظبي» و 6 أسابيع أخرى في«ياس ووتروورلد». وسيحظى المتدربون الذين يقدمون أداء عاليا في البرنامج، بفرصة الحصول على وظيفة في إحدى المدن الترفيهية على جزيرة ياس، بما فيها المدينة الترفيهية المرتقب افتتاحها قريباً «عالم وارنر براذرز أبوظبي». وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة«ميرال»: «يوفر برنامج «السفير» الفريد من نوعه نهجاً تدريبياً عملياً من أعلى المستويات في واحد من أكثر المرافق الترفيهية تطوراً وشهرة في المنطقة».

وأضاف «لقد شهدنا إقبالاً كبيراً في المراحل المبكرة للبرنامج، وهذا بحد ذاته أمر مشجع، ونتطلع إلى استقطاب المزيد من المتدربين على مدار السنة. ويتجاوز نموذجنا في هذا البرنامج النهج التقليدي المتبع في التوطين من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لإظهار وصقل مهاراتهم مباشرة، في واحد من أكثر القطاعات أهمية في العالم».