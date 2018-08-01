ظريف: «التهديدات وأساليب العلاقات العامة» الأميركية «لن تجدي»

طهران ـ أ ف ب

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة مساء الثلاثاء التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة" الأميركية "لن تجدي".

وكان ترامب أكد أنه منفتح على مفاوضات مع القادة الايرانيين "في أي وقت". وكرر موقفه الثلاثاء بالقول "لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا...".

ورداً على عرض ترامب المفاجئ اجراء محادثات بدون شروط مسبقة، قال ظريف : إن "ايران والولايات المتحدة اجرتا محادثات لسنتين".

وأضاف "توصلنا مع الاتحاد الاوروبي/الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد+روسيا+الصين الى اتفاق فريد متعدد الاطراف (الاتفاق النووي). كان يعمل ولا يمكن للولايات المتحدة ان تلوم إلا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة".

وأكد وزير الخارجية الايراني ان "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة لن تجدي". واضاف "جربوا الاحترام للايرانيين وللالتزامات الدولية".