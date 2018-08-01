قاض أميركي يمنع توزيع أسلحة مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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أصدر قاض أميركي أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الحكومة الاتحادية من السماح بتوزيع التصميمات التفصيلية ثلاثية الأبعاد للأسلحة عبر الإنترنت، حسبما ذكر المدعي العام لولاية واشنطن.

وقاد المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون، ثماني ولايات أخرى وواشنطن العاصمة في دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية بعد أن سمحت لأحد أنصار حقوق حيازة السلاح بتوزيع التصميمات.

ودفعت الدعوى بأن السلاح المطبوع طباعة ثلاثية الأبعاد، وليس له رقم مسلسل ولا يحتوي على أي أجزاء معدنية تقريباً، يجعل هناك احتمال أن يمر (حامله) عبر أجهزة الكشف عن المعادن دون أي يتم اكتشافه. وقد يقع في أيدي مجرمين وإرهابيين.

وكان كودي ويلسون، أحد دعاة حقوق حيازة الأسلحة، يخطط لجعل التصميمات متاحة عبر الإنترنت يوم الأربعاء. بالفعل، تم تحميل مئات النسخ منها.

ويشير أنصار حيازة السلاح أيضًا إلى إن صناعة المواطن سلاحه المعدني أمر قانوني إلى حد كبير في الولايات المتحدة.