«القمـر السـماوي» يسطع في «ستامفورد بريدج»

لندن (د ب أ)

واصل فريق مانشستر سيتي فرض قبضته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على مضيفه تشيلسي 1 ـ صفر في المرحلة السابعة من المسابقة.

ويقتسم سيتي ومانشستر يونايتد الصدارة برصيد 19 نقطة لكل منهما، ولكن سيتي يتفوق بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد تشيلسي حامل اللقب عند 13 نقطة في المركز الرابع. ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البلجيكي الدولي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، لعب الإيطالي انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي على «روزنامة» الدوري أي كان هدفه الأكبر عدم الخسارة أمام سيتي حيث لم يبق أمامه في دور الذهاب من الكبار سوى ليفربول ويونايتد، بينما يتعين على فريق الإسباني جوسيب جوارديولا خوض الدربي مع جاره يونايتد وملاقاة أرسنال وتوتنهام وآخرين.

ولم ينجح كونتي في مسعاه، في حين حقق جوارديولا الذي كان همه الثأر من تشيلسي، مبتغاه في تحقيق أول فوز على الفريق اللندني في المواجهة السابعة بعد أن عجز عن ذلك مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا)، وأخيرا مع سيتي حيث خسر الموسم الماضي أمامه ذهابا وايابا.