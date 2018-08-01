"فيسبوك" يكشف صفحات مزيفة للتأثير على المستخدمين

د ب أ

أعلن موقع "فيسبوك" اكتشاف 32 حسابا وصفحة كانت جزءا من عملية "منسقة" من جانب أشخاص سعوا إلى إخفاء هوياتهم لنشر معلومات أو التأثير على المعتقدات السياسية للمستخدمين.

يأتي هذا النبأ قبل ثلاثة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يوجد فيه مشرعون غاضبون بعد التدخلات، التي يُزعم أن روسيا نفذتها، في الانتخابات الرئاسية 2016.

وقال "فيسبوك" في بيان: "ليس لدينا كل الحقائق، لكننا نعمل بشكل وثيق مع الآخرين مع استمرارنا في التحقيق"، مضيفا أن المعلومات التي تم اكتشافها تتوافق مع النشاط الذي قامت به "وكالة أبحاث الإنترنت" الموجودة في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، لكنها ليست لها علاقة بها.

وعرض "فيسبوك" واحدة من الصفحات المزيفة التي تم اكتشافها وكانت تروج لمظاهرة لإحدى قوى اليسار السياسي على أمل جذب مشاركين فيها. ويبدو أن توقيت هذا الحدث هو الذي أثار الكشف العلني.

وبحسب البيانات، فإن أكثر من 290 ألف حساب كانت تتابع واحدة من هذه الصفحات على الأقل، رغم أن البعض لم يكونوا يتابعون كل هذه الصفحات. وكان يتم استخدام الإعلانات للترويج لمحتوى هذه الصفحات.